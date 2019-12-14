«Зенит» на выезде уступил «Баварии» в матче Евролиги - Советский спорт
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14 декабря 2019 00:56Баскетбол

«Зенит» на выезде уступил «Баварии» в матче Евролиги

Баскетболисты «Зенита» проиграли «Баварии» в гостевом матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 69:77 (15:14, 20:23, 15:24, 19:16).

Самыми результативным в составе российской команды стал Алекс Ренфро, набравший 18 очков. У «Баварии» 17 очков на счету Владимира Лучича.

Добавим, что в следующем туре «Зенит» на своей площадке сыграет против «Маккаби» из Тель-Авива, а «Бавария» на выезде встретится с «Альбой».

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