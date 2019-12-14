Жоан Плаза: «Бавария» победила потому, что заслужила это

- Одна из причин, почему мы проиграли - это то, как мы начали третью четверть. В любом случае, это не отговорки, «Бавария» победила потому, что заслужила это. Мы знаем, как тяжело выиграть здесь, в Мюнхене. Мы весь матч старались навязать им борьбу, но соперник был лучше, - цитирует специалиста пресс-служба российского клуба.
Добавим, что следующий матч «Зенит» проведет на домашнем паркете. Соперником российского клуба станет тель-авивский «Маккаби».
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