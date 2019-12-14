Центровой «Химок» Букер признан Евролигой лучшим игроком 13-го тура

Официальный сайт Евролиги сообщил о том, что центровой российского клуба «Химки» Девин Букер признан самым полезным игроком 13-го тура регулярного чемпионата.
В четверг 12 декабря «Химки» на своей площадки обыграли немецкую «Альбу» со счетом 104:87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24), прервав серию из четырех поражений. Букер в этой встрече набрал 24 очка и сделал 10 результативных передач. Ни один другой баскетболист в 13-м туре, не показал лучшую результативность, чем Девин. Ближе всех был защитник лидера турнира турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, остановившись на результате 22 очка в выездном матче против «Фенербахче» (81:73 в пользу «Эфеса»).
«Химки» в регулярном чемпионате Евролиги занимают седьмое место, одержав семь побед в 13 матчах. Следующую встречу подмосковная команда проведет 18 декабря в гостях у греческого «Олимпиакоса».
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