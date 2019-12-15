«Химки» дома обыграли «Калев», одержав 11 победу кряду в Единой лиге ВТБ Подмосковный клуб в нынешнем сезоне побеждает в каждом матче.

Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» – «Калев» завершилась со счетом 118:81 (26:23, 37:17, 31:23, 24:18).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набрав 21 очко. У проигравших лучший результат показал Кайл Виналес (13 очков).

В нынешнем сезоне «Химки» под руководством литовского тренера Римаса Куртинайтиса выиграли в Единой лиги ВТБ выиграли все 11 матчей и продолжают лидировать в турнирной таблице.

«Калев» занимает шестую строчку. У эстонского клуба пять побед в 11 матчах.

22 декабря команда из Таллинна примет на своей площадке московский ЦСКА.

«Химки» свой следующий матч в Единой лиге ВТБ проведут 23 декабря – у себя дома против «Локомотива-Кубань».