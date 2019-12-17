«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» и одержал третью победу кряду Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

Матч 9-го тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» – «Бамберг» (Германия) завершился в пользу хозяев, которые вырвали победу на последних минутах поединка – 76:75.

В составе отечественного клуба отличились Дарлин Уиллис и Павел Антипов. У обоих баскетболистов по 12 очков. В составе «Бамберга» лучшим оказался Брайс Тэйлор, у которого 14 очков.

Таким образом, «Нижний Новгород» одержал третью победу кряду и расположился на втором месте в группе С.

Добавим, что 7 января команда сыграет в гостях против черногорского «Морнара».