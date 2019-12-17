«Зенит» проиграл «Маккаби», оставшись на последнем месте в Евролиге

В 14-м туре Евролиги «Зенит» на своей площадке проиграл «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23).
У победителей 17 очков набрал Тайлер Дорси, став самым результативным игроком матча. У «Зенита» 15 очков на счету Уильяма Томаса.
«Маккаби» в турнирной таблице Евролиге занимает четвертое место, одержав 10 побед в 14 турах. «Зенит» находится на последней 18-й позиции, выиграв лишь три матча из 14.
Свой следующий матч Евролиге клуб из Санкт-Петербурга проведет 19 декабря в Стамбуле против «Фенербахче». Продливший победную серию до четырех встреч «Маккаби» в тот же день примет в Тель-Авиве афинский «Панатинаикос».
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