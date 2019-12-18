Димитрис Итудис: «Црвена Звезда» показала, насколько может быть опасна

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Црвеной Звездой» в 14-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Црвена Звезда» жестко действует в каждом матче, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Они показали, насколько они опасны, в недавней игре в Милане. То, как была выстроена команда в межсезонье, говорит об амбициях. У соперников новый тренер, обладающий большим опытом, новая философия».
После 13 туров ЦСКА одержал восемь побед и занимает шестое место в регулярном чемпионате. У «Црвены Звезды» пять выигранных матчей и 13-е место.
Матч ЦСКА – «Црвена Звезда» пройдет 18 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).
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