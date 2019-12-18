Римас Куртинайтис: Нам надо постараться справиться со Спанулисом «Химки» сыграют в гостях с «Олимпиакосом» в Евролиге.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался об «Олимпиакосе», с которым его команда сыграет в 14-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Неизменно одно: дома «Олимпиакос» всегда играет хорошо и будет бороться 40 минут, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Многое зависит от того, как сыграет (Вассилис) Спанулис. Надо постараться с ним справиться».

После 13 туров «Химки» одержали семь побед и занимают седьмое место в регулярном чемпионате. У «Олимпиакоса» пять побед и 12-е место.

Матч «Олимпиакос» – «Химки» пройдет 18 декабря в Пирее. Начало – 22:00 (мск).