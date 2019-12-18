Девин Букер: Защита станет ключевой в борьбе с «Олимпиакосом» «Химки» сыграют в Греции в 14-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Форвард «Химок» Девин Букер прокомментировал предстоящий матч с «Олимпиакосом» в 14-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» – отличная команда, в составе которой много хороших игроков, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт клуба. – Не хотел бы кого-то выделять, нужно сосредоточиться на всей их команде.

Едем в Грецию, чтобы бороться все 40 минут. Нужно хорошо сыграть в защите, именно этот аспект станет ключевым для победы над этой командой».

После 13 туров «Химки» одержали семь побед и занимают седьмое место в регулярном чемпионате. У «Олимпиакоса» пять побед и 12-е место.

Матч «Олимпиакос» – «Химки» пройдет 18 декабря в Пирее. Начало – 22:00 (мск).