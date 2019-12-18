Костас Куфос: В матче с «Црвеной Звездой нужно подходить к игре момент за моментом ЦСКА примет «Црвену Звезду» в 14-м туре Евролиги.

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Центровой ЦСКА Костас Куфос высказался о «Црвене Звезде», с которой его команда сыграет в 14-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«У соперников очень хорошая команда, – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт клуба. – Нам нужно играть в баскетбол ЦСКА, ведь у нас достаточно классных защитников и «больших». Нужно подходить к игре момент за моментом».

После 13 туров ЦСКА одержал восемь побед и занимает шестое место в регулярном чемпионате. У «Црвены Звезды» пять выигранных матчей и 13-е место.

Матч ЦСКА – «Црвена Звезда» пройдет 18 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).