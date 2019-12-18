Хиллиард может пропустить матч с «Црвеной Звездой» Американец пропустил два предыдущих матча ЦСКА.

Форвард ЦСКА Дэрран Хиллиард может не сыграть с «Црвеной Звездой» в матче 14-го тура группового этапа Евролиги.

26-летний американец пропустил две предыдущие игры команды, и его участие в матче с сербами остается под вопросом. Точно в заявку не попадут травмированные Уилл Клайберн и Михаил Кулагин.

В нынешнем сезоне Евролиги Хиллиард провел 12 матчей, из них семь – в стартовой пятерке. В среднем за игру он набирал 10,9 очка, а также делал 2,3 подбора и 1,6 передачи.

Напомним, после 13 туров ЦСКА одержал восемь побед и занимает шестое место в регулярном чемпионате. У «Црвены Звезды» пять выигранных матчей и 13-е место.

Матч ЦСКА – «Црвена Звезда» пройдет 18 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).