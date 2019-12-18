ЦСКА победил дома «Црвену Звезду», Джеймс набрал 29 очков В Москве завершился матч Евролиги.

В 14-м туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на своей площадке победил белградскую «Црвену Звезду». Итоговый результат 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12).

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 29 очков. Его товарищ по команде добавил Джоэл Боломбой добавил 17 очков. Столько же у самого результативного игрока гостей Деян Давидовац.

В турнирной таблице Евролиги ЦСКА занимает пятое место, одержав девять побед в 14 встречах. «Црвена Звезда» идет на 14-й позиции, выиграв лишь пять встреч.

Следующий матч Евролиги армейцы Москвы проведут 20 декабря в гостях у лидера турнира турецкого «Анадолу Эфес». В тот же день «Црвена Звезда» сыграет дома с греческим «Олимпиакосом».