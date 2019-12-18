Димитрис Итудис: +26 в нашу пользу не отражают реальной картины Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Црвеной Звездой».

В 14-м туре Евролиги ЦСКА обыграл белградскую «Црвену Звезду» со счетом 100:74. По словам главного тренера армейцев Димитриса Итудиа, такой итоговый результат не отражает того, что происходило на паркете.

«Црвена Звезда» – команда, которая всегда сражается, мы ожидали увидеть такую игру, – цитирует греческого тренера официальный сайт БК ЦСКА. – У нас были хорошие и плохие моменты, но баскетбол – игра рывков. Я отметил момент, когда соперники повели 54:55, после чего мы выиграли отрезок 20:6. Мы серьезно защищались и довели дело до победы с большой разницей. Впрочем, на мой взгляд, «+26» не отражают реальной картины. У нас эта неделя тройная. После этого матча мы летим в Стамбул, потом в Таллинн. Потому нашей задачей было, в том числе, поберечь игроков. Майк Джеймс сегодня играл здорово и мог бы набрать больше очков, порадовать эффектными моментами, но мне нужно было поберечь его на следующие матчи».

Уже в пятницу 20 декабря ЦСКА вновь сыграет в Евролиге, встретившись в гостях с лидером турнира турецким «Анадолу Эфес».