«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в Греции Встреча прошла в Афинах.

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Матч регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» – «Химки» завершился победой хозяев со счетом 108:98 ОТ (25:20, 24:22, 21:25, 26:29, 13:2).

Весомый вклад в успех своей команды внес Георгиос Принтезис, набравший 26 очков. У россиян отличился Алексей Швед, у которого 36 очков и 9 результативных передач. Он же стал лучшим игроком поединка.

Таким образом, российский клуб занимает 7-е место в таблице.

В следующем матче «Химки» сыграют дома против «Жальгириса», а греческий клуб встретится с «Црвеной Звездой». Обе игры пройдут 20 декабря.