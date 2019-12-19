«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в Греции

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» – «Химки» завершился победой хозяев со счетом 108:98 ОТ (25:20, 24:22, 21:25, 26:29, 13:2).
Весомый вклад в успех своей команды внес Георгиос Принтезис, набравший 26 очков. У россиян отличился Алексей Швед, у которого 36 очков и 9 результативных передач. Он же стал лучшим игроком поединка.
Таким образом, российский клуб занимает 7-е место в таблице.
В следующем матче «Химки» сыграют дома против «Жальгириса», а греческий клуб встретится с «Црвеной Звездой». Обе игры пройдут 20 декабря.
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