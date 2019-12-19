Куртинайтис - о матче против «Олимпиакоса»: «Химки» слишком рано поверили в победу Подмосковный клуб потерпел седьмое поражение в Евролиге.

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Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение команды от «Олимпиакоса» в Евролиге.

«У нас была отличная возможность выиграть этот матч, однако мы слишком рано поверили в победу. Перед овертаймом мы потеряли контроль, особенно на последней минуте основного времени. Если мы хотим выигрывать матчи в Евролиге, нельзя делать по 17 потерь и проигрывать подбор, как было сегодня. Сейчас мы расстроены, однако мы профессионалы и должны двигаться дальше», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» на выезде уступили греческому «Олимпиакосу» со счетом 98-109 OT (20-25, 22-24, 25-21, 29-26, 2-13).

После этой встречи подмосковный клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице. В активе команды семь побед при семи поражениях.

«Олимпиакос» занимает девятую строчку. Команда одержала шесть побед и потерпела восемь поражений.

Следующие матчи в рамках Евролиги команды проведут уже завтра. «Химки» на своей площадке примут «Жальгирис», а греческий клуб сыграет в гостях против «Црвены Звезды».