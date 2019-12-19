Никита Курбанов: Готовились, понимали, как играет «Црвена Звезда», сто очков – это хорошая цифра Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением о победе команды над «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата Евролиги (100:74).

– Мы готовились, понимали, как играет соперник, какой баскетбол они пропагандируют: жесткий, игра всегда проходит в борьбе за каждый мяч и каждый метр площадки. Нам было очень важно выдержать эту составляющую. Нам необходимо было придерживаться того плана, к которому мы готовились. Он дал свой результат.

Забили ровно сто очков – это хорошая цифра, значит, мы удачно действовали в нападении, особенно во второй половине, которое дает нам приятный импульс. Плюс отличная защита, несмотря на хорошее владение «Црвены». Для нас было очень важно поработать с отбором в нападении, не давать легко забивать, атаковать, надо было перекрыть наиболее опасных соперников, – цитирует Курбанова News.ru.