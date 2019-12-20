Жоан Пласа: Победа над «Фенербахче» для тех, кто верил в «Зенит» - Советский спорт
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20 декабря 2019 07:33БаскетболНечаев Юрий

Жоан Пласа: Победа над «Фенербахче» для тех, кто верил в «Зенит»

Питерцы одержали четвертую победу в Евролиге.

Главный тренер БК «Зенит» Жоан Пласа прокомментировал победу своей команды над «Фенербахче» в Евролиге.

«Для зрителей сегодня была отличная игра - ни одна из команд не хотела сдаваться, все решалось на последних секундах. «Фенербахче все равно будет в плей-офф, я знаю эту команду, они могут делать большие вещи. Но для «Зенита» эта победа доказывает, что нужно верить, эта победа для тех, кто верил и верит в нас. Для игроков, для их семей, для работников клуба, для болельщиков», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Напомним, матч регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» – «Зенит» завершился поражением турецкого клуба со счетом 81:84 (22:18, 21:20, 16:22, 22:24). Победу гостям принес точный трехочковый бросок Эндрю Альбиси за три секунды до окончания поединка.

После этой встречи «Зенит» занимает 17-е место в таблице. В 15 матчах команда одержала четыре победы и потерпела одиннадцать поражений. «Фенербахче» расположился на 15-й строчке (пять побед, десять поражений).

27 декабря россияне примут «Црвену Звезду», а стамбульской команде предстоит в тот же день домашний матч с «Валенсией».

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