«Химки» дома выиграли матч Евролиги против «Жальгириса» Подмосковный клуб занимает седьмое место в таблице.

Матч 15-го тура Евролиги «Химки» – «Жальгирис» завершился со счетом 83:74 (21:16, 17:17, 19:16, 26:25).

Игроки подмосковного клуба Алексей Швед и Стефан Йович набрали по 25 очков. У клуба из Литвы самым результативным стал Джок Ландейл, набравший 24 очка.

«Химки» занимают седьмое место, одержав в 15 турах восемь побед.

«Жальгирис» замыкает турнирную таблицу, занимая 18-е место с 9-матчевой проигрышной серией. Клуб из Каунаса выиграл лишь три игры из 15.

«Химки» свой следующий матч Евролиги проведут 26 декабря в гостях у французского клуба АСВЕЛ. «Жальгирис» 27 декабря сыграет в гостях с «Баварией».