ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги Баскетболисты «Анадолу Эфес» уступили ЦСКА в домашнем матче 15-го тура Евролиги со счетом 80:81 (22:23, 25:20:19:16, 14:22).

Самым результативным в составе турецкой команды стал Крунослав Симон, набравший 21 очко. У московского клуба 28 очков на счету защитника Майка Джеймса.

После этой игры «Анадолу Эфес», потерпевший третье поражение в чемпионате, занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА, одержавший десятую победу, занимает пятое место.