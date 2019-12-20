Римас Куртинайтис: Проделали отличную работу в защите, на подборе, а также нашли резервы в нападении Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о победе над «Жальгирисом» (83:74) в домашнем матче Евролиги.

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- Мы проделали отличную работу в защите, на подборе, а также нашли резервы в нападении, так как обычно делаем по 17-18 потерь, и именно в этом компоненте нужно улучшать игру.

Также мы показали отличную энергию и самоотдачу, что особенно требовалось от команды, так как подготовить что-то особенное на двойной неделе достаточно сложно.

Повторюсь, самое главное, было показать хорошую энергию, и сегодня с этим было все в порядке, - цитирует специалиста пресс-служба подмосковного клуба.