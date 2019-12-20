Алексей Швед: Тяжело играть два матча за три дня Защитник «Химок» Алексей Швед – о победе над «Жальгирисом» (83:74) в домашнем матче Евролиги.

- Тяжело играть два матча за три дня. Плюс у соперника был на один день больше для восстановления. Главное, что победили, сегодня мы сыграли отлично. Я бы не сказал, что в первой половине матча у меня не пошла игра. Просто по два игрока соперника бросались на меня, поэтому у нас всегда кто-то стоял открытый. Мы старались находить лучшие варианты для атаки, но бывали потери у нас, - цитирует Шведа «РИА Новости».

Добавим, что «Химки» свой следующий матч Евролиги проведут 26 декабря в гостях с французским АСВЕЛом, а «Жальгирис» 27 декабря сыграет в гостях против «Баварии».