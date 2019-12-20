Энтони Гилл: Думаю, ключевой момент к победе над «Жальгирисом» – наша самоотдача Форвард «Химок» Энтони Гилл – о победе над «Жальгирисом» (83:74) в домашнем матче Евролиги.

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- «Жальгирис» – очень работоспособная команда. Это не та команда, которую можно просто перебросать трехочковыми и перебегать, они борются всю игру, всегда находят, чем ответить, что сегодня и показали. Мы были к этому готовы и со своей стороны все время продолжали биться, поэтому выиграли. Думаю, ключевой момент к победе – наша самоотдача. Прошлый матч мы провели два дня назад, поэтому сегодня сделали акцент на энергии. Именно энергия стала ключом к победе, - цитирует форварда пресс-служба подмосковного клуба.

Добавим, что «Химки» свой следующий матч Евролиги проведут 26 декабря в гостях с французским АСВЕЛом, а «Жальгирис» 27 декабря сыграет в гостях против «Баварии».