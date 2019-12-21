Стефан Йович: Защита стала ключевым фактором победы над «Жальгирисом»

Защитник «Химок» Стефан Йович прокомментировал победу над «Жальгирисом» (83:74) в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Большая победа, – приводит слова 29-летнего серба официальный сайт клуба. – Жальгирис» играл плотно все 40 минут. Это хорошая команда, однако мы показали очень хорошую энергию в защите, и именно защита стала ключевым фактором победы».
Отметим, что Йович набрал 25 очков и вместе со своим партнером Алексеем Шведом стал самым результативным игроком матча.
«Химки» одержали восьмую победу и занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре 26 декабря подмосковная команда сыграет в гостях с «Виллербаном».
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