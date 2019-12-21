Димитрис Итудис: Джеймс провел великолепный матч ЦСКА победил в гостях «Анадолу Эфес».

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Анадолу Эфес» (81:80) в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы показали характер, и, думаю, команда заслуживает поздравлений, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Нам нужно, чтобы каждый, кто выходит на паркет, привносил что-то в игру, и так и получилось. Семен Антонов вошел в игру со скамейки в глубокой ротации, и помог, Майк Джеймс определенно провел великолепный матч. У нас была четкая стратегия на игру».

Отметим, что разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков за 32 минуты и 28 секунд, проведенных на площадке.

ЦСКА одержал десятую победу в турнире и занимает пятое место. В следующем туре 26 декабря действующие чемпионы сыграют дома с «Миланом».