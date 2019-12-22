ЦСКА в Таллине разгромил «Калев» В Эстонии завершился матч Единой лиги ВТБ.

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Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» – ЦСКА завершилась со счетом 50:91 (10:31, 16:20, 14:23, 10:17).

Несмотря на разгромное поражение самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кайл Виналес, набрав 14 очков. У защитника гостей Дэниэла Хэккета 13 очков.

В турнирной таблице ЦСКА идет на втором месте, одержав девять побед в 12 матчах. «Калев» идет на девятом месте, выиграв пять игр из 12.

28 декабря ЦСКА сыграет в гостях с клубом «Цмоки-Минск». «Калев» 5 января примет «Зелену-Гуру».