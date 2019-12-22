Итудис – после победы над «Калевом»: ЦСКА играл серьезно в нападении и защите - Советский спорт
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22 декабря 2019 22:00БаскетболГичунцев Артур

Итудис – после победы над «Калевом»: ЦСКА играл серьезно в нападении и защите

Встреча прошла в Эстонии.

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис обсудил с клубной пресс-службой победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом» (91:50).

«Очевидно, что команда заслуживает поздравлений. Мы играли серьезно в нападении и защите, доминировали на протяжении всего матча.

Нам было необходимо разделить игровое время, ведь мы завершали «тройную» неделю: матч, перелет, матч, перелет, матч. И у нас это получилось», – сказал специалист.

28 декабря московский клуб встретится на выезде против «Цмоки-Минска», а «Калев» 5 января 2020 года примет «Зелену-Гуру».

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