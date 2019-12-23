Римас Куртинайтис: С Пашутиным ситуация в «Локомотиве-Кубани» изменится «Химки» сыграют с «Локомотивом-Кубанью» в Единой лиге ВТБ.

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».

«На прошлой неделе «Локомотив» потерпел неудачу и не вышел в следующий этап Кубка Европы, однако это хорошая команда с хорошими игроками, но им чего-то не хватает, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт лиги. – Пусть немного, но они проигрывают, хотя с новым тренером ситуация, на мой взгляд, изменится, и команда получит новый импульс».

Напомним, 8 декабря «Локомотив-Кубань» возглавил Евгений Пашутин. Уже под его руководством команда не смогла выйти в топ-16 Еврокубка.

В Единой лиге ВТБ «Химки» выиграли все 11 проведенных матчей и занимают первое место. У «Локомотива-Кубани» шесть побед, четыре поражения и третье место.

Матч «Химки» – «Локомотив-Кубань» пройдет 23 декабря в Баскетбольном центре Московской области. Начало игры – 19:00 (мск).