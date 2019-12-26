Андрей Воронцевич: Против «Милана» ЦСКА будет играть от своей защиты

Вице-капитан ЦСКА Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана».
«Мне будет очень интересно сыграть против Мессины, которому я очень благодарен, Серхио Родригеса и Владе Мицова, которые тоже защищали цвета нашего клуба, - рассказал «Известиям» Воронцевич. - Матчи против бывших одноклубников и тренеров не могут быть рядовыми. «Милан» очень сбалансированная команда. Нам важно не дать разбросаться Родригесу, сдержать больших - Гудайтиса и Тарчевски. Плюс Скола, который может набрать 20–30 очков. Поэтому нам будет непросто, будем играть от своей защиты».
Напомним, Этторе Мессина шесть лет возглавлял ЦСКА и выиграл с клубом две Евролиги. Именно при итальянском наставнике в столичной команде дебютировал Воронцевич.
Матч ЦСКА - «Милан» пройдет сегодня в Калининграде. Игра перенесена из Москвы в связи с занятостью «Мегаспорта» и УСК ЦСКА. Также в Калининграде армейцы примут греческий «Панатинаикос» 3 января.
Перед этим туром ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице. В 15 матчах команда одержала 10 побед и потерпела пять поражений. «Милан» расположился на восьмой позиции (восемь побед, семь поражений).
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