Этторе Мессина: Уверен, что Джеймс забьет 45 очков в матче с «Миланом» ЦСКА примет «Милан» в Калининграде.

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина перед матчем 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА высказался об игре защитника армейцев Майка Джеймса, который раньше играл за итальянцев.

«Уверен, что Майк Джеймс забьет 45 очков в игре с нами, – приводит «Р-Спорт» слова Мессины. – Он великолепный игрок. Но чтобы расцвести, ему нужно быть частью особой организации, сильной организации, что как раз и может дать ему ЦСКА».

Напомним, матч ЦСКА – «Милан» пройдет 26 декабря в Калининграде. Начало – 20:00 (мск). Действующие чемпионы Евролиги впервые в истории проведут домашнюю игру не в Москве.

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс набирает в среднем за игру 20,2 очка.