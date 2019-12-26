Андрей Ватутин: Несмотря на дружеские отношения с Чачо и Мессиной, ЦСКА должен обыгрывать «Милан» ЦСКА примет «Милан» в Калиниграде.

Загрузка...

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал предстоящий матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом», который пройдет в Калининграде.

«Несмотря на все наши дружеские отношения с Чачо (Серхио Родригесом), с (Этторе) Мессиной, ЦСКА должен обыгрывать «Милан», – приводит «Р-Спорт» слова Ватутина. – Это домашний матч, пусть он и пройдет в Калининграде, и нам нужно выигрывать».

Отметим, что ЦСКА впервые в своей истории проведет домашний матч не в Москве.

Мессина возглавлял ЦСКА в 2005-2009, а также в 2012-2014 годах, а Серхио Родригес провел в клубе два сезона – 2017-2019.

Матч ЦСКА – «Милан» пройдет 26 декабря в Калининграде. Начало – 20:00 (мск).