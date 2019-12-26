Серхио Родригес: Доказывать ЦСКА мне нечего в предстоящем матче, все уже доказано Защитник «Милана» Серхио Родригес – о предстоящем матче Евролиги против ЦСКА.

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- Испытываю странное чувство перед матчем с ЦСКА. Но это неизбежно, когда ты проводишь настолько успешное время в команде, а потом выходишь на матч против нее. Я счастлив увидеть всех, знать, что у ребят из ЦСКА все хорошо.

Я бы очень хотел быть в Москве сейчас, но зато мы познакомимся с новым российским городом, и это здорово. Конечно, доказывать ЦСКА мне нечего в предстоящем матче, все уже доказано. Я получил удовольствие от игры в ЦСКА, вместе мы выиграли все, - передает слова Родригеса «РИА Новости».

Напомним, что Родригес предыдущие два сезона провел в ЦСКА, выиграв с армейцами Евролигу в 2019 году.

Матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Миланом» состоится в четверг и начнется в 20:00 по московскому времени.