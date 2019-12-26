Майк Джеймс – о матче с «Миланом» в Калининграде: Это домашний матч, а дома мы обязаны побеждать - Советский спорт
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26 декабря 2019 13:50БаскетболЛипкин Антон

Майк Джеймс – о матче с «Миланом» в Калининграде: Это домашний матч, а дома мы обязаны побеждать

ЦСКА сыграет с «Миланом» в регулярном чемпионате Евролиги в Калининграде.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс высказался о матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом», который пройдет в Калининграде.

«Это домашний матч, а дома мы обязаны побеждать, – приводит слова 29-летнего американца официальный сайт клуба. – Здесь хороший зал, я не знал, чего ожидать, но он мне нравится. Надеюсь, он будет заполнен болельщиками и матч получится хорошим».

Напомним, ЦСКА впервые в своей истории проведет домашний матч за пределами Москвы.

После 15 туров у действующих чемпионов Евролиги десять побед и пятое место, у «Милана» – восемь побед и восьмое место.

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс набирает в среднем за игру 20,2 очка.

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