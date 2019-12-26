Римас Куртинайтис: «Виллербан» считали аутсайдером, а он уже преподнес немало сюрпризов «Химки» сыграют в гостях с «Виллербаном» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Виллербаном».

«Если перед началом сезона к «Виллербану» было отношение как к клубу с небольшим бюджетом, который станет одним из аутсайдеров, то по ходу Евролиги они уже преподнесли немало сюрпризов, особенно на своей площадке, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Даже те команды, которые у них выиграли, имели много проблем, и мы знаем, чего ожидать. Мы готовимся, знаем, что тяжело и нам, и «Виллербану», однако такова Евролига, где надо выживать».

Отметим, что после 15 туров у «Химок» восемь побед и седьмое место, у «Виллербана» – семь побед и девятое место.

Матч «Виллербан» – «Химки» пройдет 26 декабря во Франции. Начало игры – 22:45 (мск).