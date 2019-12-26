Крис Крамер: Нужно сделать выводы, почему мы ведем в счете и уступаем «Химки» сыграют с «Виллербаном» в Евролиге.

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Защитник «Химок» Крис Крамер высказался о предстоящем матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Виллербаном».

«В понедельник мы проиграли в Лиге ВТБ и сейчас должны положительно отреагировать на это поражение, – приводит слова 31-летнего американца официальный сайт клуба. – В последних нескольких матчах мы проигрываем в одинаковом стиле, когда ведем в счете, но в итоге уступаем. Нужно сделать выводы из этих ошибок, разобраться с нападением и защитой. Нужно забыть обо всем, что произошло, выйти на площадку и выложиться без остатка».

Отметим, что после 15 туров у «Химок» восемь побед и седьмое место, у «Виллербана» – семь побед и девятое место.

Матч «Виллербан» – «Химки» пройдет 26 декабря во Франции. Начало игры – 22:45 (мск).