Итудис – о матче с «Миланом»: ЦСКА наказывал за все, что давали делать Встреча прошла в Калининграде.

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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис пообщался с клубной пресс-службой после победы над итальянским «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (78:75).

«Мы хорошо начали, читали неравноценные размены и зонную защиту, наказывали за все, что нам давали сделать. Мы удержали нападение миланцев на 13 очках в первой четверти. При этом было заметно, что игроки порой действуют нерешительно. Это отразилось во второй четверти, в которой уже мы набрали всего 13 очков, хотя, конечно, надо отдать должное обороне соперников. В перерыве мы сменили настрой. Защита миланцев концентрировалась на умениях Майка, они отправляли на его опеку двух защитников, и нам надо было найти открытые броски.

У Хэкетта выдался отличный вечер в плане бросков, созидания, защиты. Йоханнес поддержал его, Майк всё же выдал дабл-дабл. Даже при том, что мы пропустили быстрые пять очков на финише третьей четверти, мы продолжали действовать по плану и удержали лидерство.

Во второй половине совершили всего три потери, что очень важно. Это был не лучший наш матч, но в таких встречах нужно побеждать. С нашей стороны было много стратегии и спокойствия. Собрался полный зал, и поддержка калининградских болельщиков была на высочайшем уровне. Сердечно их благодарю», – сказал специалист.

Таким образом, ЦСКА одержал третью победу кряду, а «Милан» потерпел шестое поражение за последние семь встреч.

3 января армейцы примут «Панатинаикос», а «россонери» встретятся с питерским «Зенитом».