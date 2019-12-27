«Химки» проиграли «Асвелу» в матче Евролиги Встреча прошла на домашней арене французского клуба.

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Асвел» – «Химки» завершился в пользу хозяев со счетом 92:88 (24:24, 26:21, 24:12, 18:31).

В составе победителей 18 очков набрал Дэвид Лайти. У россиян отличился Янис Тимма. В его активе 20 очков. Еще 15 очков своей команде принес Алексей Швед.

После 16 туров химчане идут на седьмом месте, французы – на девятом. У обеих команд по восемь побед.

3 января «Химки» сыграют в гостях против турецкого клуба «Андолу Эфес», а «Асвел» в тот же день примет мадридский «Реал».