«Химки» проиграли «Асвелу» в матче Евролиги

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Асвел» – «Химки» завершился в пользу хозяев со счетом 92:88 (24:24, 26:21, 24:12, 18:31).
В составе победителей 18 очков набрал Дэвид Лайти. У россиян отличился Янис Тимма. В его активе 20 очков. Еще 15 очков своей команде принес Алексей Швед.
После 16 туров химчане идут на седьмом месте, французы – на девятом. У обеих команд по восемь побед.
3 января «Химки» сыграют в гостях против турецкого клуба «Андолу Эфес», а «Асвел» в тот же день примет мадридский «Реал».
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