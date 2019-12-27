Римас Куртинайтис: Против «Асвела» «Химки» не показали той игры, которая должна быть

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал игру против «Асвела».
«Поздравляю «Асвел» с победой. Мы были недостаточно хороши с самого начала и не показали той игры, которая нам нужна и которая должна быть. Наших усилий и энергии оказалось недостаточно. В четвертой четверти мы показали, что можем и вернулись с «-19», но было слишком поздно», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.
Напомним, матч регулярного чемпионата Евролиги «Асвел» – «Химки» завершился победой хозяев со счетом 92:88 (24:24, 26:21, 24:12, 18:31).
После 16 туров химчане идут на седьмом месте, французы – на девятом. У обеих команд по восемь побед.
3 января «Химки» сыграют в гостях против турецкого клуба «Андолу Эфес», а «Асвел» в тот же день примет мадридский «Реал».
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