Римас Куртинайтис: Против «Асвела» «Химки» не показали той игры, которая должна быть Подмосковный клуб потерпел очередное поражение в Евролиге.

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал игру против «Асвела».

«Поздравляю «Асвел» с победой. Мы были недостаточно хороши с самого начала и не показали той игры, которая нам нужна и которая должна быть. Наших усилий и энергии оказалось недостаточно. В четвертой четверти мы показали, что можем и вернулись с «-19», но было слишком поздно», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Напомним, матч регулярного чемпионата Евролиги «Асвел» – «Химки» завершился победой хозяев со счетом 92:88 (24:24, 26:21, 24:12, 18:31).

После 16 туров химчане идут на седьмом месте, французы – на девятом. У обеих команд по восемь побед.

3 января «Химки» сыграют в гостях против турецкого клуба «Андолу Эфес», а «Асвел» в тот же день примет мадридский «Реал».