Майк Джеймс: «Милан» сдваивался на мне, и партнеры взяли игру на себя ЦСКА победил бывшую команду американца.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (78:75), который прошел в Калининграде.

«С самых первых минут матча «Милан» сдваивался на мне, в этой ситуации мои партнеры взяли игру на себя, сделали шаг вперед, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего американца. – Рад, что мы победили, играть в Калининграде было весело».

Отметим, что ЦСКА впервые в истории проводил домашний матч за пределами Москвы.

Джеймс сделал дабл-дабл (17 очков и 11 результативных передач). А самым результативным в ЦСКА стал Дэниэл Хэкетт, установивший личный рекорд в Евролиге (28 очков). Джеймс выступал за «Милан» в прошлом сезоне.

ЦСКА одержал 11 победу и остается на пятом месте в турнирной таблице Евролиги. 3 января также в Калининграде действующие чемпионы Евролиги сыграют с «Панатинаикосом».