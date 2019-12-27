Кайл Хайнс – о Хэкетте: Большие игроки решают большие моменты 28 очков итальянца принесли ЦСКА победу над «Миланом».

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс после матча 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (78:75) в Калининграде высказался об игре защитника Дэниэла Хэкетта.

«Хэкетт – отличный игрок, он никого в команде не удивил своей игрой, – приводит «Р-Спорт» слова 33-летнего американца. – Он берет игру на себя в важные моменты, он показал, что является большим игроком. Большие игроки решают большие моменты».

Отметим, что Хэкетт набрал 28 очков, установив личный рекорд в Евролиге. ЦСКА одержал 11 победу и остается на пятом месте в турнирной таблице Евролиги. 3 января также в Калининграде действующие чемпионы Евролиги сыграют с «Панатинаикосом».