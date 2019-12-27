Жоан Пласа: «Зенит» начинает показывать реальную картину «Зенит» сыграет в Евролиге с «Црвеной Звездой».

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Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал предстоящий матч с «Црвеной Звездой» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Во-первых, нам нужно забыть о победах в предыдущих матчах, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Мне кажется, что мы действительно начинаем показывать реальную картину. Но, пока мы не победим три-четыре раза подряд, мы не можем об этом говорить».

После 15 туров «Зенит» занимает предпоследнее место – у команды четыре победы и 11 поражений. У «Црвены Звезды» на две победы больше и 12-е место.

Матч «Зенит» – «Црвена Звезда» пройдет 27 декабря. Начало игры – 20:00 (мск).