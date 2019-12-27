«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче Евролиги Баскетболисты «Зенита» проиграли «Црвене Звезде» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 58:65 (16:20, 24:17, 7:14, 11:14).

Загрузка...

Самым результативным в составе сербской команды стал Билли Бэрон, набравший 26 очков. У российского клуба 14 очков на счету Остина Холлинса.

В следующем туре «Зенит» 3 января в гостях встретится с «Миланом».