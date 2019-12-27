Жоан Пласа: Два игрока «Црвены Звезды» набрали 44 очка из 65, и мы не смогли их остановить Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа подвел итог встречи 16-го тура Евролиги против «Црвены Звезды» (58:65).

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- Нужно извиниться перед болельщиками, которые проехали 20 часов на автобусе, чтобы поддержать нас. Они заслужили большего, чем наше поражение. Мы старались, сопротивлялись 40 минут, но не сыграли свой лучший матч. Два игрока «Црвены Звезды» набрали 44 очка из 65, и мы не смогли их остановить. И в этом я виноват прежде всего, - передает слова Пласы «РИА Новости».

Добавим, что в следующем туре «Зенит», потерпевший 12-е поражение в текущем розыгрыше Евролиги, 3 января в гостях встретится с «Миланом».