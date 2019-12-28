Жоан Пласа: Матч с «Црвеной Звездой» проиграли в нападении

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа подвел итоги матча 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (58:65), который прошел в Казани.
«Нам нужно извиниться перед своими болельщиками, которые потратили 20 часов, чтобы приехать в Казань, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Они заслужили большего.
Эту игру мы проиграли в первую очередь в нападении, потому что в защите мы смотрелись неплохо и дали «Црвене» набрать всего 65 очков. Но мы показали плохой процент в трехочковых попытках, попали не так много бросков с ближней и средней дистанций, неважно играли в «краске».
«Зенит» опустился на последнее место в турнирной таблице, пропустив вперед «Жальгирис». «Црвена Звезда» занимает 11-е место. Теперь 3 января «Зенит» сыграет в гостях с «Миланом».
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