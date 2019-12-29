Агентство Associated Press назвало Леброна Джеймса лучшим спортсменом десятилетия Баскетболист опередил в голосовании Усэйна Болта и Лионеля Месси.

Американское информагентство объявило лучшего спортсмена прошедшего десятилетия. Им стал 34-летний форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

В голосовании баскетболист опередил квотербека клуба НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» Тома Брэди. Игрок в американский футбол занял второе место, а третье – досталось ямайскому спринтеру-легкоатлету Усэйну Болту, восьмикратному олимпийскому чемпиону. Также в пятерку лучших атлетов по верcии AP попали футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс.

Отметим, что Джеймс за последние 10 лет завоевал в НБА три чемпионских титула – два с «Майами» и один в составе «Кливленда». Также Леброна трижды признавали MVP сезона и трижды – MVP финальной серии.

Напомним, что лучшей спортсменкой десятилетия AP признало американскую теннисистку Серену Уильямс.