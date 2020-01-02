Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн - Советский спорт
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02 января 2020 09:41БаскетболЛипкин Антон

Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн

Стерн руководил лигой с 1984 по 2014 годы.

В среду на 78-м году жизни скончался бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн, который две недели назад перенес кровоизлияние в мозг, сообщает BBC.

Стерн возглавил НБА в 1984 году и руководил лигой на протяжении 30 лет, установив рекорд по этому показателю. В феврале 2014 года он покинул свой пост.

В период работы Стерна НБА резко увеличила свои спортивные доходы и популярность, как в Северной Америке, так и по всему миру.

«Благодаря Дэвиду НБА является по-настоящему мировым брендом, что делает его не только одним из величайших спортивных комиссионеров всех времен, но и одним из самых влиятельных бизнесменов своего поколения», – говорится в заявлении нынешнего комиссара НБА Адама Сильвера.

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