Андрей Воронцевич: У Джеймса есть вставной зуб, и он его иногда теряет на тренировках Американец проводит первый сезон в ЦСКА.

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Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич высказался о веселом нраве новичка команды Майка Джеймса.

«Он старается всех веселить в раздевалке, – приводят «Известия» слова 32-летнего игрока. – Постоянно кричит: «Я большой парень», и все над этим смеются. Рост Майка примерно 185 см, но на нашем фоне он выглядит малышом.

Еще смешно, что у него есть вставной зуб, и он его иногда теряет его во время тренировок. Вступит в жесткий контакт и начинает искать его по всей площадке».

Напомним, 29-летний американец перешел в ЦСКА летом прошлого года из «Милана». В 16 матчах Евролиги он набирает в среднем за игру по 20 очков, делает 4,5 передачи и 3,3 подбора.