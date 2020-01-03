ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги Баскетболисты ЦСКА проиграли «Панатинаикосу» в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 102:106 (22:17, 23:32, 24:20, 20:20, 13:17).

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Самым результативным в составе армейцев стал Майк Джеймс, набравший 30 очков, у греческого клуба 25 очков на счету Константиноса Митоглу.

Добавим, что в следующем туре российский клуб, потерпевший шестое поражение в текущем сезоне Евролиги, 10 января сыграет на выезде с «Баварией».