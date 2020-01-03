Химки проиграли «Анадолу Эфес» в матче Евролиги Баскетболисты «Химок» потерпели поражение от «Анадолу Эфес» в выездном матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 82:101 (19:21, 24:26, 18:30, 21:24).

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В составе подмосковного клуба самым результативным стал Джереми Эванс, набравший 15 очков. У турецкого клуба по 20 очков на счету Тибора Пляйсса и Шейна Ларкина.

В следующем туре «Химки», потерпевшие девятое поражение в евролиге, 10 января сыграют на своей площадке с «Зенитом».