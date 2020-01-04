«Зенит» потерпел поражение от «Олимпии» в Евролиге Баскетболисты «Зенита» уступили «Олимпии» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 72:73 (17:19, 24:22, 15:14, 16:18).

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Самым результативным в составе «Зенита» стал Густаво Айон, набравший 15 очков, у «Олимпии» 13 очков на счету Владимира Мицова.

Добавим, что «Зенит», потерпевший 13 поражение в Евролиге, в следующем туре сыграет на выезде с подмосковными «Химками».