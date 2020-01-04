«Зенит» потерпел поражение от «Олимпии» в Евролиге

Самым результативным в составе «Зенита» стал Густаво Айон, набравший 15 очков, у «Олимпии» 13 очков на счету Владимира Мицова.
Добавим, что «Зенит», потерпевший 13 поражение в Евролиге, в следующем туре сыграет на выезде с подмосковными «Химками».
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