«Зенит» потерпел поражение от «Олимпии» в Евролиге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 января 2020 08:30Баскетбол

«Зенит» потерпел поражение от «Олимпии» в Евролиге

Баскетболисты «Зенита» уступили «Олимпии» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 72:73 (17:19, 24:22, 15:14, 16:18).

Самым результативным в составе «Зенита» стал Густаво Айон, набравший 15 очков, у «Олимпии» 13 очков на счету Владимира Мицова.

Добавим, что «Зенит», потерпевший 13 поражение в Евролиге, в следующем туре сыграет на выезде с подмосковными «Химками».

Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов и Медведев выиграли парную встречу у итальянцев на ATP Cup Сборная России вышла вперед в матче с командой Италии на ATP Cup Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
Все голы 20-го тура АПЛ в одном материале «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 20-го тура чемпионата Англии. 30.12.2019 15:00 Футбол Абушкин Руслан
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Бобровский снова запускает пять шайб, но его «Флорида» побеждает Предновогодние похождения россиян в обзоре матчей НХЛ. 30.12.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Неймар: Мы с Мбаппе, действительно, два больших ребенка Нападающий «ПСЖ» рассказал в интервью France Football, что никуда из Парижа он переезжать не собирается. 28.12.2019 15:30 Футбол Туманов Дмитрий
Найт на российской улице. Как наши проиграли американцам В третьем своем матче МЧМ-2020, проходящем в Остраве и Тришинице, сборная России уступила команде США 1:3. Первые две шайбы побывали в наших воротах с интервалом в шесть секунд. 29.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
08:46 Хоккей «Даллас» на своем льду одержал волевую победу над «Детройтом»
08:30 Баскетбол «Зенит» потерпел поражение от «Олимпии» в Евролиге
08:14 Хоккей «Вашингтон» обыграл «Каролину», Кузнецов и Свечников набрали по два очка
23:52 Хоккей Алексей Кудашов: Много говорить не придется, счет на табло
23:37 Хоккей Агент Ковальчука: «Монреаль» предложил Илье возможность исполнять атакующую роль в ведущих звеньях
23:24 Хоккей Алексея Яшин: «Монреаль» ждет от Ковальчука, чтобы он добавил команде в атаке
23:07 Хоккей Игорь Ларионов: План на игру со шведами - действовать активно, первым номером, без боязни проиграть
22:52 Футбол Хавбек «Краснодара-2» Григорян перешел в «Младу-Болеслав»
22:41 Баскетбол Химки проиграли «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
22:36 Хоккей Боб Хартли: Горжусь своими ребятам, которые заслужили командную победу в матче с «Адмиралом»
22:35 Баскетбол ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги
22:20 Хоккей Владимир Крикунов: Долго не могли подобраться к воротам «Куньлуня»
22:05 Хоккей Алексей Бадюков: Для Ковальчука самым главным было не засидеться
21:58 Хоккей «Йокерит» на своем льду всухую разгромил СКА
21:43 Хоккей Нападающий «Баффало» Олофссон пропустит пять-шесть недель
21:27 Хоккей Андрей Николишин: Думаю, что Ковальчук зацепился за последний шанс, для Ильи важно играть в НХЛ
10 лучших историй от TagilCity.ru в 2019 году
10 лучших историй от TagilCity.ru в 2019 году
Итоги политических событий — 2019 в Башкирии: Выборы, реформы, митинги, Куштау и СПЧ
Итоги-2019: ну ты и сказанул!
В Следкоме сообщили, что видеозаписи момента гибели Дмитрия Федорова не существует
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика