Жоан Пласа: Во многих компонентах мы превзошли «Милан» - Советский спорт
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04 января 2020 10:00Баскетбол

Жоан Пласа: Во многих компонентах мы превзошли «Милан»

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа - о поражении в гостевом матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпии Милан» (72:73).

— Когда ты проигрываешь всего 1 очко, это означает, что игра могла сложиться по-разному. Получается, что ты сделал то же самое, что и соперник, что у тебя было столько же шансов победить, как и у соперника. Но баскетбол есть баскетбол, и мы не собираемся жаловаться на невезение.

Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что мы во многих компонентах превзошли «Милан», но, к сожалению, промазали половину штрафных. Когда ты столько мажешь, это маленькие детали, которые дают тебе победу. Это и решило сегодня результат. В любом случае, я горд тем, как мы сегодня играли. Эта игра показывает, что мы движемся в правильном направлении, и победы — лишь вопрос времени, — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Добавим, что «Зенит», потерпевший 13 поражение в Евролиге, в следующем туре сыграет на выезде с подмосковными «Химками».

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